Fed Cup, Barazzutti ottimista: "Con la Repubblica Ceca sarà difficile, ma ho fiducia"

- Tutto pronto per la semifinale ditra. Grande attesa per la prestazione delle azzurre a. Ottimista il capitano: "Sarà difficile, ma possiamo contare sulle nostre migliori giocatrici". "C'è tensione - ha aggiunto -. Giochiamo contro la squadra campione del mondo, non sarà una passeggiata". Al Circolo Tennis Palermo sabato si inizia con

"Il sorteggio è più un problema personale per le giocatrici - ha precisato il capitano della nazionale italiana femminile di tennis -. Loro sono le campionesse in carica ma noi abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere la finale". Nel team azzurro, del resto, il morale è alto e credere nel passaggio del turno è d'obbligo. "Venire da una vittoria contro la Kvitova dà morale - ha spiegato Roberta Vinci, visibilmente rilassata -, è incoraggiante, ma sabato sarà diverso. Un incontro di Fed Cup è molto differente dai tornei". Più tesa invece Francesca Schiavone, che non sarà schierata per i singolari. "L'attenzione deve essere concentrata su chi gioca, quindi Sara e Roberta. L'importante è che loro facciano il meglio e vincano. Quello che provo io non ha importanza", ha dichiarato la Leonessa.



IL PROGRAMMA DI ITALIA-REPUBBLICA CECA

La sfida di Fed Cup si aprirà sabato alle 13.30 con il match tra Sara Errani e Lucie Safarova. A seguire ci sarà poi il secondo singolare della giornata, che vedrà di fronte Roberta Vinci e Petra Kvitova. Domenica, a partire dalle 11.30, toccherà poi agli altri due singolari (Errani-Kvitova e Vinci-Safarova) e a seguire al doppio, che al momento vede schierate le azzurre Flavia Pennetta e Francesca Schiavone e le ceche Lucie Hradecka ed Andrea Hlavackova.