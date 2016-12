GP Bahrain, Massa e Alonso davanti a tutti

foto SportMediaset 11:25 - La Ferrari fa la voce grossa in Bahrain nella prima sessione di prove libere. Felipe Massa ha fatto segnare il miglior tempo fermando il cronometro sull'1:34.487 davanti a Fernando Alonso (+0.077), Nico Rosberg (Mercedes +0.134) e Sebastian Vettel (Red Bull +0.303). Settimo Mark Webber sull'altra Red Bull, mentre è solo nono Kimi Raikkonen (+0.858) e addirittura tredicesimo Lewis Hamilton (+1.305). Tutti i team hanno girato con gomme dure. - La Ferrari fa la voce grossa innella prima sessione di prove libere.ha fatto segnare il miglior tempo fermando il cronometro sull'1:34.487 davanti a(+0.077),(Mercedes +0.134) e(Red Bull +0.303). Settimosull'altra Red Bull, mentre è solo nono(+0.858) e addirittura tredicesimo(+1.305). Tutti i team hanno girato con gomme dure.

La Ferrari parte insomma con il piede giusto anche se siamo solo alle prime prove del venerdì e la Red Bull, per dirne una, gioca spesso a nascondino anche perché, con la benzina, almeno il venerdì si fa un po' quel che si vuole e le differenze possono essere notevoli. Che però le due Rosse - che hanno presentato novità agli scarichi e alla carrozzeria per migliorare le prestazioni con il caldo - siano davanti a tutti è un segnale importante, da prendere con le pinze ok, ma pur sempre importante. Questo significa se non altro che le distanze si sono ridotte fin quasi ad annullarsi e che Massa e Alonso sono competitivi eccome e potranno correre, anche in Bahrain, per vincere. I tempi dicono che sono ancora tutte lì e dicono, soprattutto, che la McLaren, vedi Button è in crescita. Questi i tempi delle prime prove: