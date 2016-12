Alonso: "Con Webber solo una cena tra amici"

foto SportMediaset Correlati La Red Bull omaggia Webber, Vettel non c'è 23:16 - Fernando Alonso getta acqua sul fuoco dopo la cena con Webber: "E' stato solo un incontro tra amici, abbiamo parlato molto di bici e pochissimo di Formula1" ha replicato lo spagnolo a chi insinuava un accordo anti-Vettel. E' ottimista Felipe Massa in vista del GP del Bahrain"Il circuito mi piace, qui mi son sempre divertito - dichiara il brasiliano - Farà molto caldo, quindi sarà importante la strategia di gara e la scelta delle gomme". - Fernando Alonso getta acqua sul fuoco dopo la cena con Webber: "E' stato solo un, abbiamo parlato molto di bici e pochissimo di Formula1" ha replicato lo spagnolo a chi insinuava un accordo anti-Vettel. E' ottimista Felipe Massa in vista del GP del Bahrain, qui mi son sempre divertito - dichiara il brasiliano - Farà molto caldo, quindi sarà".

VETTEL IRONIZZA: "ERANO NUDI?" Vettel sostiene, invece, di non aver ancora visto la foto della cena tra Webber e Alonso e ha ironizzato: "Erano nudi? Sarà stata noiosa".

ALONSO: "LA CINA NON HA CAMBIATO NIENTE" Fernando Alonso ha parlato anche del GP del Bahrain: "La vittoria in Cina non ha cambiato nulla, va presa con prudenza". Il pilota spagnolo si è soffermato anche sul campionato:"Abbiamo iniziato bene in Australia, poi siamo stati fortunati in Malesia e in Cina abbiamo recuperato un po' di punti. Ora in Bahrain abbiamo ho la sensazione che possiamo fare bene" le parole di Alonso, che ha aggiunto: "Al momento le posizioni in Campionato non sono veramente importanti, ma è anche vero che non è una grossa sorpresa vedere Hamilton nella posizione che occupa: è uno dei migliori piloti al via, e l’anno scorso ha messo la McLaren in una posizione competitiva, e altrettanto sta facendo quest’anno con la Mercedes. Sappiamo che la Red Bull è probabilmente la monoposto più veloce e Kimi è autore di un fantastico inizio di stagione, guidando forse meglio di tutti gli altri". Infine Alonso ha parlato anche dellasua monoposto: "La F138 la macchina migliore? Non direi. Non ho ancora le stesse sensazioni che avevo con la F10, che rimane la migliore".