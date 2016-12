Madre Pantani: "Armstrong dopato? Marco lo ha lasciato scritto"

- "Tutti sapevano quello che si è rivelato ultimamente. Non giudico perché la persona non la conosco, però Marco ha lasciato anche scritto questo. Io credo che abbiano voluto distruggere un italiano per un'altra persona, tutto qua". Sono parole forti quelle di, ai microfoni della trasmissione di"Ultimo Chilometro", sulla recente confessione diriguardo il suo utilizzo del doping.

La madre dell'indimenticato Marco, il corridore italiano trovato morto in una stanza d'albergo di Rimini nel 2004, non si dà pace sulla fine del figlio e sulle accuse nei suoi confronti.

"Ho tanta rabbia e vorrei, a distanza di tanti anni, che venissero fuori quelli che hanno colpa, vorrei che si mettessero una mano sulla coscienza - continua Tonina -. Ci sono tanti dubbi anche sulla morte di Marco. Non so più dove rivolgermi. La verità su Marco l'ho saputa da subito. Ho detto 'me l'hanno ammazzato' e ne sono sempre più convinta. Anche se scopro chi o come, Marco non me lo darà indietro più nessuno, ma vorrei conoscere la verità per tappare la bocca a tanta gente che l'ha accusato fino alla morte. Sarebbe ora che questo muro di omertà si buttasse giù - conclude -, che cominciassero a parlare ".