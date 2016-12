MotoGP, Rossi: "Ad Austin per fare punti"

- Dopo l'exploit in Qatar, le aspettative susono tante, ma il campione della Yamaha non fa proclami in vista della gara di Austin. "Non sarà una gara facile, ma di sicuro il podio in Qatar ci dà una motivazione extra. Abbiamo fatto un grande lavoro là e andiamo in Texas con più certezze. I nostri avversari saranno molto forti, ma il nostro obiettivo resta di portare a casa dei punti", si è limitato a dire il pesarese.

"Sono fiducioso, il tracciato mi piace davvero e la mia prima impressione, quando abbiamo provato là, è stata che il circuito sia molto bello. Il layout è molto speciale: ci sono salite, discese e la prima zona di frenata è molto tecnica. Per me la curva due è la migliore anche quando dopo si entra nella chicane. Il rettilineo è molto lungo e questa è una buona cosa per i sorpassi. Non vedo l'ora di correre", ha aggiunto.

I test invernali, però, hanno detto che sul Cota, il Circuit of the Americas, la Honda va fortissimo, troppo, forse, per riuscire a tenerle testa. E Jorge Lorenzo sa che non sarà facile stare davanti a Pedrosa e Marquez. "In Qatar è andata benissimo, una grande partenza di una stagione competitiva. E' sempre importante fare un buon inizio, ma Losail è stata solo la prima gara di una lunga annata. Ora dobbiamo resettare tutto, andiamo negli Usa su un tracciato completamente diverso, nono solo per il disegno, ma anche per l'asfalto, il clima e alcune situazioni. La pista di Austin ha un rettilineo molto lungo e diverse curve da prima marcia dove si ha bisogno di una buona accelerazione e trazione. Dovremo lavorare sodo dalla prima sessione per ridurre la distanza dai nostri avversari. Comunque, sono fiducioso che anche qui possiamo ottenere un buon risultato. Voglio vincere, questa è la mia mentalità, ma so che sarà molto più complicato", ha detto lo spagnolo leader della classifica.