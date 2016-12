Bombe alla Maratona di Boston: feriti

OBAMA: "UN ATTO TERRORISTICO"



176 FERITI, 17 SONO GRAVI

"Da quello che sappiamo, a Boston è stato un attentato terroristico. Un atto atroce e codardo contro i civili". Così ha iniziato il suo discorso Barack Obama dopo le esplosioni durante la maratona di Boston. "Non abbiamo ancora alcuna traccia del movente", ha aggiunto il presidente Usa, invitando chi ha visto qualcosa a collaborare alle indagini: "Dico a tutti che se avete qualche sospetto, parlatene agli inquirenti". "Gli americani rifiutano di farsi terrorizzare", ha proseguito.Sale il bilancio dei feriti dell'attentato. Secondo quanto rifeirto dalla polizia locale, le persone colpite dall'esplosione sono 176. Di queste 17 versano in gravi condizioni.

FBI: "PRENDEREMO I RESPONSABILI"

"Assicureremo i responsabili alla giustizia. Non c'e' nessuna indicazione di ulteriori minacce dopo l'attacco di ieri alla maratona di Boston. Stiamo seguendo diverse piste e chiediamo l'aiuto del pubblico'', ha detto il responsabile dell'Fbi Richard Deslauriers.

GOVERNATORE MASSACHUSSETS: "SOLO DUE BOMBE". SINDACO BOSTON: "CE LA FAREMO".



SPOPOLA SUL WEB LA FOTO DI UN UOMO SUL TETTO DI UN EDIFICIO VICINO AGLI SCOPPI



UN MINUTO DI SILENZIO A WALL STREET





POLIZIA A SPETTATORI: "ESAMINATE LE VOSTRE FOTO SU IPHONE"



UN BAMBINO DI OTTO ANNI TRA LE TRE VITTIME



OBAMA: "TROVEREMO IL COLPEVOLE"

SMENTITO IL FERMO DI UN SAUDITA

LA FARNESINA ATTIVA NUMERI DI EMERGENZA E UNITA' DI CRISI

IL FERMO DIVENTA UN GIALLO

AL QAEDA AVEVA MINACCIATO ATTACCHI

NEW YORK POST: "12 LE VITTIME"

PARLA UN ITALIANO: "HO VISTO LA MORTE"

L'ULTIMO BILANCIO: 100 FERITI

CONFERMATO IL FERMO DI UN UOMO

"CORPI SMEMBRATI E SANGUE OVUNQUE"

ALMENO 10 FERITI CON ARTI AMPUTATI

PEGGIORA IL BILANCIO: 64 I FERITI

SOSPETTO CON ZAINI NEI VIDEO DELLE TELECAMERE

CHIUSO LO SPAZIO AEREO SU WASHINGTON E NEW YORK

NUOVA ESPLOSIONE ALLA JFK LIBRERY

FERMATO UN SOSPETTO

ANCHE LA POLIZIA CONFERMA: 3 MORTI

LA POLIZIA PARLA DI 2 MORTI E 22 FERITI

FOX NEWS: ALMENO TRE MORTI

LE BOMBE ESPLOSE IN DUE CESTINI

CHIUSO LO SPAZIO AEREO SULLA CITTA' E IL METRO'

EVACUATO IL LENOX HOTEL

Non ci sono state altre bombe oltre alle due esplose alla maratona di Boston. Lo ha detto il governatore del Massachussetsin una conferenza stampa con l'Fbi. Non sono stati trovati altri ordigni inesplosi, solo pacchi sospetti che si sono rivelati inoffensivi. "Boston ce la farà. Supereremo uniti questa tragedia", ha detto il sindaco di BostonLa misteriosa foto di undurante la maratona di Boston ha scatenato la rete e provocato illazioni che l'individuo possa essere collegato all'attentato. L'immagine, scattata da uno spettatore, Dan Lampariello, mostra l'uomo sul tetto di un edificio vicino al luogo dello scoppio del secondo ordigno,Minuto di silenzio aprima dell'inizio della giornata di contrattazioni al New York Stock Exchange, per ricordare le vittime dell'attentato di Boston.La polizia di Boston sta chiedendo in queste ore a tutti coloro che ieri si trovavano tra il pubblico nella linea del traguardo di verificare con attenzione le proprie foto o video catturati attorno ai tragici momenti delle due esplosioni. Lo rende noto la Cnn, osservando che in questa fase anche un dettaglio banale o l'immagine di un sospetto, potrebbero essere utilissimi alle indagini. In particolare, gli inquirenti stanno lanciando questo appello all'aeroporto, dove tante persone accorse a Boston per la maratona, in queste ore stanno tornando a casa. ''Molte persone, magari inconsapevolmente, potrebbero essere stati testimoni oculari di quello che stava accadendo attorno ai propri amici o parenti ripresi con gli Iphone'', spiega un esperta di antiterrorismoC'è anche unche aspettava il papà al traguardo, tra le tre vittime della strage di Boston. Il numero dei feriti supera i 100, raggiungendo i 141 secondo la Cnn. Molti, ha detto il capo della polizia di Boston Ed Davis, hanno subito "ferite gravi". Secondo l'emittente TV, almeno 10 vittime hanno subito l'amputazione di arti a seguito delle esplosioni. L'indagine, hanno annunciato le autorità, viene guidata dall'Fbi e al momento viene definita come"Stiamo continuando a monitorare la situazione con le autorità locali e in tutto il Paese e stiamo cercando di arrivare alla fonte del problema. io e Michelle dedichiamo i nostri pensieri alle famiglie delle vittime., ma sappiamo che sono rimaste ferite molte persone. Stiamo facendo il possibile per arrivare alla verità. Stiamo impiegando tutte le nostre singole risorse affinché questa situazione venga chiarita, la Polizia di Boston, la Guardia nazionale e i Vigili del fuoco hanno risposto immediatamente all'emergenza e stanno lavorando per tutti noi. Sicuramente troveremo chi è stato e perché è stato fatto: ogni individuo responsabile e ogni gruppo responsabile verrà assicurato alla giustizia. Oggi era un giorno di festa a Boston: sono sicuro che tutti gli abitanti della città e tutti gli americani collaboreranno tra di loro e si aiuteranno tra di loro".L'Fbi considera queste due esplosioni un attacco terroristico, ma non è sicura se ritenerlo di matrice internazionale (islamica) o un attentato di tipo domestico, legato a motivazioni interne agli Stati Uniti. Nel frattempo è arrivata una nuova smentita sul fermo di un uomo sauditaIl consolato d'Italia a Boston, in coordinamento con l'Unita' di crisi della Farnesina, ha attivato' numeri di emergenza per fornire informazioni e assistenza riguardo agli italiani che hanno partecipato alla maratona di Boston, dopo le esplosioni avvenute oggi durante la gara. i due numeri - secondo quanto si legge sul sito del consolato - sono: 001-617-780-4955 oppure 001-617-416-7419. Proseguono intanto, sempre in coordinamento con la Farnesina, le verifiche per l'eventuale coinvolgimento di connazionali.La polizia ha smentito il fermo dell'uomo, anche se fonti vicine alla Fbi hanno glissato, non confermandolo ma nemmeno smentendoloI "prossimi attacchi di al Qaida saranno potenti e scioccanti" e si verificheranno "negli Usa, in Francia e in Europa": è il testo di un messaggio apparso nella galassia dei siti jihadisti e reso noto ore fa dalle organizzazioni di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web, Jihad WatchSi aggiorna anche il numero delle vittime: secondo il New York Post sarebbero 12"Ho sentito un rumore enorme, la festa si è trasformata in terrore e non ho più pensato a finire la gara". Paolo Rossi, 48enne pistoiese, ha visto il traguardo della maratone di Boston e poi la morte in faccia: fortunatamente ha mancato entrambi. "Ma della corsa ovviamente non m'importa, sono ore che piango", racconta all'Ansa.Continua a salire, purtroppo, il bilancio dei feriti, arrivato, stando a quanto riferito dalla polizia, a cento persone. Resta fortunatamente fermo il numero dei morti accertati, fin qui treLa polizia ha confermato la notizia trapelata un'oretta fa sul fermo, in ospedale, di un uomo, probabilmente un saudita, rimasto ferito nell'esplosione e considerato il potenziale attentatore"C'è stata improvvisamente un'esplosione, uscita dal nulla. Ci sono molti feriti. Ho visto corpi mutilati, ho visto sangue dappertutto": è una testimonianza postata sul live blog della Cnn sugli attentati che hanno colpito la maratona di Boston. Il testimone, che dice di chiamarsi Steve Silva, aggiunge: "Qualcuno ha perso una gamba. La gente urla, c'è confusione".Tra i feriti ci sarebbero, secondo quanto trapela, almeno dieci persone con gli arti amputatiI feriti, ma la notizia non è confermata, sarebbero 64 e non 22 come inizialmente ipotizzato. Alcuni di questi sarebbero in gravi condizioniDalle immagini delle telecamere di sorveglianza spunta un uomo che porta sul traguardo due zaini apparentemente molto pesanti. La polizia sta analizzando il video per cercare di capire se si tratti effettivamente dell'eventuale attentatore oppure noDopo quello di Boston, anche lo spazio aereo su Washington e New York è stato chiuso per sicurezza dalle autoritàLa polizia ha parlato di una nuova esplosione alla JFK Librery. Gli ordigni potrebbero essere addirittura stati cinque. Uno fatto brillare al Mandarin Hotel, i due all'arrivo, quello alla librerira e un altro di cui ancora non si sa nulla.Secondo il New York Post, un uomo sarebbe monitorato dalla polizia in ospedale perché considerato il possibile attentatoreLa polizia ha purtroppo aggiornato il numero delle vittime, confermando le tre di cui già avevano parlato testimoni. Intanto si comincia a parlare di attentatoSecondo la polizia sarebbero due le vittime dell'esplosione, mentre i feriti sarebbero 22. Per la Abc 12 di questi sarebbero in grave condizioniIl bilancio continua a essere ovviamente incerto, ma secondo un agente di polizia che ha parlato a Fox News ci sarebbero almeno tre morti. Un testimone ha parlato di una delle vittime senza entrambe le gambe: "Ero così vicina, è stato spaventoso. Ho sentito la forza dell'esplosione. La gente scappava.. Alcuni feriti potrebbero essere dovuti al parapiglia che si è scatenato dopo le esplosioni. La polizia di Boston, che ha confermato due esplosioni alle 14:50 ora locale, le 20.50 italiane.Stando alle ultime notizie che arrivano da fonti della polizia, le bombe sarebbero state messe all'interno di due cestini nei pressi dell'arrivo e potrebbero essere state azionate con l'utilizzo di telefoni cellulari. Intanto la polizia di Boston ha chiamato in servizio tutti i suoi effettivi, anche quelli che oggi non avrebbero dovuto lavorare.Lo spazio aereo sopra la città è stato chiuso per sicurezza come per sicurezza sono state chiuse alcune linee della metropolitana e i ponti sul fiume CharlesIl Lenox Hotel di Boston è stato evacuato dopo le esplosioni alla maratona. Lo riporta il Boston Globe. Un terzo ordigno, ma la notizia non è confermata, sarebbe stato trovato in un altro hotel

UNITA' ANTI-TERRORISMO NEI PRESSI DEI MONUMENTI DI NEW YORK

Mentre si indaga su un possibile terzo ordigno, la polizia di New York ha fatto sapere di aver dislocato l'unità anti-terrorismo nei pressi dei monumenti principali della città



L'ULTIMO MIGLIO ERA DEDICATO AI MORTI DI NEWTOWN

L'ultimo miglio della maratona di Boston è dedicato ai sopravvissuti della strage nella scuola di Newtown, l'episodio che ha rilanciato negli Usa il dibattito sul controllo delle armi. Lo riportano i media della città del Massachusetts, senza fare illazioni sul significato che possa avere la coincidenza.



LE PRIME IMMAGINI DA BOSTON