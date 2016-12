Atletica: Pistorius, serata di bagordi a Johannesburg

foto SportMediaset 13:59 - Nuova bufera su Oscar Pistorius, accusato di aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp. Il 'Sunday Times' riferisce della prima uscita dell'atleta paralimpico a una festa in un ristorante di Johannesburg, apparentemente "sorridente e rilassato", dove è stato visto bere e flirtare con alcune donne. Un cliente: "Stava salutando una coppia e poi ha palpeggiato la donna. Era del tutto inappropriato". La portavoce di Pistorius ha smentito ogni eccesso. - Nuova bufera suaccusato di aver ucciso la fidanzata. Ilriferisce della prima uscita dell'atleta paralimpico a una festa in un ristorante di Johannesburg, apparentemente "sorridente e rilassato", dove è stato visto bere e flirtare con alcune donne. Un cliente: "Stava salutando una coppia e poi ha palpeggiato la donna. Era del tutto inappropriato". La portavoce di Pistorius ha smentito ogni eccesso.

I fatti risalgono a sabato 6 aprile al 'Kitchen Bar', un ristorante alla moda di Johannesburg. "Beveva cocktail e si dava delle arie. Non sembrava uno che ha perso l'amore della sua vita", ha raccontato ancora il cliente del locale. Quando l'attenzione su di lui è diventata troppa, Pistorius si è trasferito in un locale di fronte, il 'Buddha Ta'. Dal canto suo la portavoce dell'atleta paralimpico, Anneliese Burgess, ha smentito in una nota qualsiasi "atteggiamento inappropriato" e che Pistorius abbia "fatto festa bevendo cocktail. Non c'è un giorno in cui Oscar non pianga la sua fidanzata". Quella serata - ha aggiunto - era "un tentativo di riallacciare i rapporti con gli amici suoi e di Reeva. È deplorevole che questa occasione venga ora gonfiata a dismisura per motivi sensazionalistici".



Pistorius, accusato di omicidio premeditato, dovrà ricomparire davanti al giudice il 4 giugno. Il 22 febbraio ha ottenuto la libertà su cauzione, poi ha riavuto indietro il passaporto, con la possibilità dunque di viaggiare.