Superbike: doppietta di Davies ad Aragon

In griglia la tensione va subito in fuori giri. Causa bandiera gialla data per Cluzel (Suzuki), che viene spinto fuori dai commissari, come già era successo in gara 1 anche ad Aitchison (Ducati). L'adrenalina sale per tutti ed è Baz che alza la mano e costringe la Direzione Gara a rinviare la partenza. Meccanici che tornano in griglia per qualche minuto e riparte il giro di allineamento, con Cluzel costretto a partire dai box e Baz del fondo dello schieramento. Salgono i giri motore e si parte, con Laverty che gira ancora per primo davanti a Sykes e Davies. Il bello scatto dell'Aprilia è subito vanificato con una scivolata, con pilota e moto che carambolano nella via di fuga. Dove il fumo della sabbia si mischia con quello del motore della BMW di Iannuzzo che praticamente esplode in mezzo al gruppone, costringendo l'italiano al ritiro.

Sykes è quindi al comando davanti a Davies e Guintoli, mentre Melandri e Giugliano sono nuovamente in lotta, marcati dalle Honda di Rea e Haslam. Dietro pasticcia un po' Baz che va dritto, mentre Guintoli fa una staccata aggressiva per stuzzicare i primi. Forse messo sotto pressione, forse non troppo a posto di setting, ma va dritto anche Sykes. Tom però non chiude il gas e riesce a rientrare alle spalle di BMW e Aprilia. E' una gran bella lotta al vertice, in cui si inseriscono Melandri e Rea, ma i giochi per la Honda finiscono con un ritorno ai box che toglie ogni speranza.

In vetta Davies martella tempi fotocopia, prendendo 3" di margine su Guintoli e Sykes. Con Giugliano che si fa sotto ai primi, dopo aver lottato a lungo con Melandri, 5° e più staccato. Scivola via Clementi, mentre Checa e Badovini, rispettivamente in nona e decima posizione, provano a prendere la scia di Haslam che li precede. Leon che tra l'altro vede Baz e Cluzel in 6° e 7° posizione nonostante la partenza difficile.

E' una fuga controllata quella di Davies, che tiene a misura Guintoli consolidato secondo. Negli ultimi giri le telecamere sono tutte per il duello che vede Sykes impegnato a resistere agli attacchi di Giugliano. Ma Kawasaki ne ha di più e conquista il terzo posto sotto la bandiera a scacchi. Chaz Davies consegna alla BMW una doppietta importante, davanti a Guintoli che si conferma leader della classifica mondiale.



