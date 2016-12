Vettel: "Strategia giusta, per il podio mi serviva un altro giro"

- Dopo le difficoltà in qualifica, tutto fa brodo. Anche un quarto posto.beffato per un niente da, ammette: "Credo che si possa essere contenti per i punti presi oggi. Sono un po' deluso per aver fallito il podio, ma credo tutto sommato che la strategia sia stata giusta. Non mi è mancato molto per raggiungere il terzo posto, avrei avuto bisogno di un altro giro. Peccato, perché abbiamo forse perso tempo all'inizio".

Insomma, punti importanti che, però, avrebbero potuto essere di più: "Per superare Lewis mi serviva ancora poco - dice il pilota della Red Bull -. Sono stato rallentato da qualche macchina, peccato. Abbiamo comunque portato a casa punti importanti per il Mondiale".

Sulla diversa strategia di gara, che lo ha costretto a qualifiche in difesa: "Mi sembrava poter funzionare. Sapevamo che era cruciale fare dei giri puliti all'inizio, ma purtroppo non ci sono riuscito. Ero dietro a Rosberg e ci sono rimasto per troppo tempo, rovinando le gomme. Ma di sicuro la vittoria non era alla nostra portata, Alonso qui era troppo veloce. Non me la prendo con nessuno, succede quando si parte dietro in griglia".