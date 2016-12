F1, Alonso vince con la lode a Shanghai

La realtà, comunque, è che nessuno poteva togliere il primo posto dalle mani di Alonso, autore di una gara perfetta da tutti i punti di vista, che gli ha regalato la vittoria numero 31 in carriera (come Mansell). Un successo che permette all'asturiano di cancellare la grande delusione di Sepang e rimettersi in carreggiata per la corsa al titolo. La sua cavalcata, in pratica, è iniziata al quinto giro, quando sul rettilineo del traguardo ha passato Hamilton, non perdendo più la testa tranne che per le diverse strategie dei pit-stop. Anche dopo la terza e ultima sosta, Alonso è rientrato in pista con il piede pesante e ha messo in chiaro, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che non ce n'era per nessuno. Dietro è stata una bella lotta tra Raikkonen ed Hamilton, con l'inglese ha faticato con le gomme morbide e non è più riuscito a rispondere agli attacchi di "Iceman". Il finlandese non si è fatto innervosire da un contatto con un troppo agitato Perez (fuori dai punti), che gli ha rovinato l'ala anteriore della sua Lortus. Insomma, è la conferma che per il titolo bisognerà fare i conti anche con Kimi, anche perché in 12 punti ci sono quattro piloti.

Davanti a tutti, tuttavia, resta Vettel, che alla fine ha anche rischiato di salire sul podio, arrivando in scia ad Hamilton dopo aver effettuatogli ultimi giri con le gomme morbide. Ma in Cina la Red Bull è apparsa chiaramente inferiore alla concorrenza. Di sicuro è stato un weekend assolutamente da dimenticare per Mark Webber, che dopo la penalizzazione in qualifica e l'obbligo di partenza dai box per aver effettuato delle modifiche al cambio della sua Red Bull, ne ha passate di tutti i colori. Prima è stato protagonista di un contatto con Vergne, che lo ha costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala anteriore e per il quale sarà penalizzato di tre posti in griglia in Bahrain, e poco dopo ha dovuto abbandonare la macchina a bordo pista per aver perso la ruota posteriore destra, evitata a fatica dagli altri piloti. Un incubo.

Dietro ai big si sono piazzati Jenson Button, autore di sole due fermate, che gli hanno permesso di restare attaccato ai primissimi e chiudere quinto, e un deluso Felipe Massa. Il brasiliano era scattato benissimo e si era messo in scia ad Alonso, ma è stato rallentato nel corso del primo cambio gomme e da lì la sua gara è stata tutta in salita. Hanno fatto festa, infine, Daniel Ricciardo, grande settimo con la Toro Rosso, e Paul Di Resta, ottavo con la Force India.

La classifica è rimasta congelata per un paio d'ore dai commissari, che hanno posto sotto investigazione Raikkonen e Vettel (ma anche Button, Webber, Grosjean, Ricciardo e Bottas), per l'utilizzo del Drs in regime di bandiere gialle. Alla fine niente di fatto e 20" di penalità scongiurati.

LA CLASSIFICA DEL GP DI CINA