Superbike: Sykes torna in Superpole ad Aragon

Alle fine Sykes ha scoperto le carte. La Superbike arriva in Europa e l'inglese torna subito a confermarsi l'uomo della Superpole. Stratega e velocissimo, Tom non lascia nulla al caso: nel finale esce tardi con l'ultima Pirelli da tempo, ma quando si accorge di avere dietro Davies pronto a sfruttare la scia, è saggio a lasciarlo passare. Così l'inglese di Kawasaki spreca l'ultima uscita, ma non regala nulla a Davies che, senza riferimenti, perde la concentrazione e sbaglia. Chiudendo con un dritto e confermando il terzo tempo per la miglior BMW in pista. Mentre Laverty resta un avversario pericoloso, in sella a un'Aprilia che fa paura nell'ottica delle gare della domenica. Dato che l'irlandese riesce a piazzarsi abbastanza facilmente in seconda posizione.

La seconda linea è aperta da Guintoli marcato dai giovani Cluzel e Baz. Il Tricolore sventola in terza fila, dove Giugliano trova un bel settimo tempo frutto anche l'ottimo lavoro di messa a punto del Team Althea. E' invece disperato per il chattering Melandri, che si toglie il casco prima del tempo, consapevole che non c'è altro da fare. Ottavo tempo per Marco, seguito da un Rea già ampiamente soddisfatto di essere arrivato fino al terzo step della Superpole. Cosa che invece non è riuscita ad Haslam che per ora si limita al ruolo di numero due nel box Honda.

Beffato e fuori dai giochi prematuramente, col decimo tempo, Carlos Checa. Ed è davvero strano vedere "El Toro" faticare per rientrare nella lotta finale, ma anche nei turni precedenti la Ducati non ha mai mostrato di poter fare meglio. Come rivela anche il 12° posto di Neukirchner e il 13° di un Badovini molto sotto tono. Male anche Fabrizio, 14°, che deve arrendersi a guidare la peggior Aprilia del lotto. Chiude infine in 15° posizione Lundh, che parcheggia la sua Kawasaki contro il muretto mentre gli addetti alla pista spengono un principio d'incendio.



