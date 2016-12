Superbike: Sykes vola nelle qualifiche di Aragon

Sospensioni anteriori che si schiacciano al limite, con la carena che quasi sfiora il parafango. Mentre il posteriore si solleva, "sbandiera" e obbliga il pilota ad aggrapparsi al manubrio per controllare la moto, che non ne vuole sapere di inserirsi in curva. Infatti in tanti vanno dritti. E' il grande show della Superbike. E' così che i primi in classifica stampano i tempi dell'ultima qualifica di Aragon, dove Sykes è l'unico a infrangere il muro del 1:58 con la ZX-10R, relegando la RSV4 di Laverty a 2 decimi.

Fa invece il classico giro a vita persa Rea che spinge la CBR1000RR oltre i limiti ciclistici (in evidente crisi di bilanciamento) e si porta a 3 decimi dalla vetta. L'inglese ci mette tanto del suo, visto che Haslam con la stessa moto è 12°. Mentre è costante la prestazione di Davies, che però deve fare i conti con il chattering apparso sulla BMW e che non gli permette di fare di più. Lo stesso succede a Melandri, dove i problemi di inserimento di curva si fanno più gravi e il distacco sale fino a oltre 1 secondo. Marco è comunque 7°, con Giugliano e Guintoli che lo precedono e faticano nettamente meno.

Caduto Fabrizio, 11° e in lotta con un'Aprilia che sembra la meno performante del gruppo di Noale. Michel spera quindi di fare un salto avanti spingendo forte nelle libere prima della Superpole. Intanto è buio profondo in casa Ducati: Checa e Badovini sono lontani e con distacchi pesanti. 1"9 per Carlos e 2"4 il gap dell'italiano. E il fatto che in 15.ma piazza li segua Neukirchner con la stessa Panigale 1199 R non è un buon segnale. Aleggia un'incertezza tecnica che non fa ben sperare la pattuglia Rossa.