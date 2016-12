Nba: Kobe Bryant si rompe il tendine d'Achille

foto SportMediaset Correlati Le foto dell'infortunio

Gallinari, il ginocchio va k.o 14:57 - Un altro grave infortunio in Nba, dopo quello di Danilo Gallinari. Kobe Bryant si è rotto il tendine d'Achille sinistro a 3' dalla fine del match vinto dai Lakers per 118-116 contro Golden State, che ha lasciato intatte le chance di giocare i play-off . "Ho fatto un movimento che ho ripetuto un milione di volte - ha raccontato Bryant - ma il mio tendine d'Achille ha fatto crac. Non posso neanche camminare, forse starò fuori per un anno". - Un altro grave infortunio in Nba, dopo quello di Danilo Gallinari.si è rotto il tendine d'Achille sinistro a 3' dalla fine del match vinto daiper 118-116 contro, che ha lasciato intatte le chance di giocare i play-off . "Ho fatto un movimento che ho ripetuto un milione di volte - ha raccontato Bryant - ma il mio tendine d'Achille ha fatto crac. Non posso neanche camminare, forse starò fuori per un anno".

Bryant è crollato a terra in un'azione offensiva, mentre cercava di superare in palleggio Harrison Barnes. Se gli esami confermeranno la prima diagnosi, resterà lontano dai campi per 8-12 mesi dopo l'intervento chirurgico. ''E' terribile, terribile... Mi sembrava che mi avessero dato un calcio, ho provato a fare pressione sul tallone ma niente... - ha detto trattenendo a stento le lacrime - Ho fatto un movimento che in carriera ho fatto milioni di volte. E il tendine è saltato... Speravo non fosse questo, ho provato ad alzarmi. Ma non posso camminare''. Fino al momento dell'infortunio, Bryant aveva segnato 34 punti in 44'54'' di gioco: in pratica, era rimasto sul parquet dall'inizio del match.



''Non ho mai dovuto affrontare un'esperienza come questa - ha aggiunto poi Kobe in stampelle - Altri giocatori hanno avuto quest'infortunio, posso solo rivolgermi a loro per vedere quale soluzione si è dimostrata più efficace e quale ha permesso di tornare in campo il più in fretta possibile. Il terribile infortunio di Bryant ha fatto ovviamente passare in secondo piano le prestazioni che Pau Gasol e Dwight Howard hanno confezionato contro i Warriors. Il catalano ha realizzato la quinta 'tripla doppia della carriera con 26 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Il centro ha risposto con 28 punti e 7 rimbalzi. Tra qualche giorno, oach Mike D'Antoni riavrà a disposizione anche Steve Nash, ora ai box per un problema muscolare. ''Mi dispiace per Kobe, mi dispiace per noi, mi dispiace per Los Angeles", ha detto.