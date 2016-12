Nuoto, Federica Pellegrini vince l'oro nei 200 stile libero

foto SportMediaset 11:09 - Super Fede concede il tris nella quarta giornata degli Assoluti Primaverili di nuoto di Riccione. Dopo l'oro conquistato nei 100 e nei 200 dorso (con pass per i Mondiali di Barcellona), la Pellegrini si è aggiudicata anche la gara dei 200 stile libero con il tempo di 1'56"51, miglior prestazione del 2013. Alle sue spalle si sono piazzate Alice Mizzau (1'58"67) e Martina De Memme (2'00"24). "Un sospiro di sollievo dopo un anno difficile". - Superconcede il tris nella quarta giornata deglidi nuoto diDopo l'oro conquistato nei 100 e nei 200 dorso (con pass per i Mondiali di Barcellona), lasi è aggiudicata anche la gara dei 200 stile libero con il tempo di 1'56"51, miglior prestazione del 2013. Alle sue spalle si sono piazzate(1'58"67) e(2'00"24). "Un sospiro di sollievo dopo un anno difficile".

"Sono molto soddisfatta, anche del tempo, venuto dopo tanti giorni di competizioni estenuanti. Ho dato tutta me stessa, soprattutto perchè lo stile non lo sto proprio nuotando - ha detto la Pellegrini a RaiSport - Il dorso mi sta aiutando molto nel mantenere un buon assetto, sono migliorate le apnee e le sensazioni fisiche. Sono contenta di poter fare la staffetta, ma non farò la gara singola a Barcellona come annunciato. Non mi aspettavo un risultato di così alto livello nel dorso, invece, diciamo che dopo un anno difficile questi risultati sono un respiro di sollievo".