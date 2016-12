Superbike: Laverty porta l'Aprilia in vetta ad Aragon

Settimo e ottavo tempo per le Suzuki GSX-R1000 di Camier e Cluzel, mentre Baz (Kawasaki) è 9° e Haslam (Honda) 11°. E' Quindi Laverty che scopre le carte nel pomeriggio di Aragon. L'irlandese in sella alla Superbike Noale ha messo in pista un passo martellante, sul 1:58 alto. Una prova generale per quella che sarà una Superpole agguerrita e ricca di scintille. Perché l'altro asso di Aprilia, Guintoli, è sesto, ma staccato di soli 6 decimi. Un gap che, considerato anche il traffico di questa qualifica, è accettabile. Soprattutto sapendo che Rea che lo precede deve fare i conti con problemi elettronici importanti e con una Honda che è tutt'altro che facile da tenere in traiettoria.

Il traffico ha condizionato anche la prestazione di Melandri, quarto dopo essersi aggiudicato le libere del mattino. Il ravennate, alfiere di BMW, si è detto fiducioso di poter fare bene, anche se costretto a controllare l'affaticamento della spalla non ancora recuperata al 100%. Così il compagno di marca, Davies, resta in seconda posizione a mettere pressione anche a Sykes, che se lo vede davanti anche nel turno di qualifica. Detto che la Kawasaki di Tom non sembra ancora essere al top della forma. Mentre la BMW è apparsa in netta crescita, dopo gli ultimi step di sviluppo su ciclistica, elettronica e motore. Un bel progresso che gli avversari non devono sottovalutare.

Il settimo tempo di Camier è stato invece condizionato da una caduta, che ha costretto la Direzione Gara anche ad una breve interruzione con bandiera rossa. Per Leon una bella botta e un buco piccolo ma profondo nel ginocchio, con dentro sassi e sporco. Per precauzione quindi non correrà. Il cronometro intanto segna miglioramenti per Giugliano e Fabrizio, che restano comunque nelle zone basse della classifica. Come anche la Ducati, che è ancora alle prese con le condizioni fisiche non perfette dei suoi piloti Checa e Badovini, ma in particolare è alla ricerca di prestazioni sulla 1199. La Panigale R sfoggia nuovi scarichi, che non sono più fasciati come a Phillip Island e più lunghi di 30 cm. I tecnici del Team Alstare stanno lavorando anche sull'elettronica, cercando di non perdere nulla ai regimi alti e migliorare la resa ai bassi. Intanto, però, le Aprilia sfoggiano velocità nettamente superiori e alzano i riferimenti.



I RISULTATI DI ARAGON