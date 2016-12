F1, Massa davanti a tutti nelle libere in Cina

- C'è una Ferrari davanti a tutti dopo la prima giornata di prove libere, ma non è quella di Fernando Alonso.ha confermato il suo stato di grazia in prova, facendo segnare il miglior tempo nella seconda sessione di libere del. A Shanghai il brasiliano ha chiuso con il tempo di 1'35"340, precedendo la Lotus di Kimi Raikkonen (1'35"492). Alonso è terzo a 0"415, mentre le Red Bull sono indietro: Webber è 5°, Vettel 10°.

Tutto bene per la Ferrari, dunque, che ha iniziato nel migliore dei modi il weekend cinese, mostrando un grande ritmo da qualifica, ma anche ottime prospettive in vista della corsa di domenica. Insomma, è stata una prima giornata positiva per Maranello, anche se sembrano essere tanti i potenziali protagonisti della gara.

A partire dalla Mercedes, che dopo aver dominato la prima sessione, si è accontentata del quarto posto di Nico Roberg, mentre Lewis Hamilton ha chiuso settimo. Non devono ingannare, invece, le prestazioni della Red Bull, che già in malesia al venerdì non avevano brillato. In particolare è rimasto nell'anominato Vettel, che ha anche girato un po' meno degli altri diretti avversari.

Sermbra non ingranare ancora, invece, la McLaren, che è sesta con Jenson Button (vittima di un principio di incendio del fondo piatto durante una sosta ai box), ma solo undicesima con Sergio Perez, portagonista anche di un'uscita di pista con toccata contro le barriere.