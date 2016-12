Alonso: "Voglio chiudere la carriera in Ferrari"

- Dopo appena due Gran Premi alle spalle e un ritiro, la fiducia diè immutata: "Sono ottimista, le mie chance di Mondiale sono intatte - spiega il pilota dellain una tweet-intervista -. Durante l'anno, in media, i ritiri sono uno o due. E' ancora lunga". Lo spagnolo spera che la sua avventura sulla rossa si prolunghi: "Spero di chiudere qui la mia carriera, è il miglior team al mondo, non c'è nulla al di sopra della Ferrari".

Nando, sottoposto a tantissime domande da parte dei tifosi, non si sottrae: "Ti piacerebbe terminare la tua carriera in Formula Uno o prima di ritirarti vorresti fare un’esperienza in altre categorie?" chiede un utente. "E’ un aspetto a cui non ho ancora pensato. Credo dipenderà da come mi sentirò in quel momento, dalla situazione personale - spiega Alonso - Quello di cui sono sicuro è che se continuerò a correre sarà più per il puro piacere di farlo che per altri motivi. Ma vedremo, ho ancora parecchia strada da fare in Formula 1".

Poi si torna a parlare del ritiro in Malesia: "E’ facile col senno di poi dire che sarebbe stato meglio rientrare subito ai box. Ma è una decisione che è stata presa in pochi secondi, durante i quali abbiamo pensato che avrei potuto resistere ancora un giro, e sfruttare la sosta per montare anche le gomme da asciutto. Comunque le simulazioni dicono che se mi fossi fermato avrei terminato la corsa in nona o decima posizione, quindi non abbiamo perso molto".

Poi Nando fa anche promozione a un circuito italiano: "Mi piacerebbe molto correre al Mugello. Conosco bene la pista, ed ha tutto quello che serve, sotto ogni aspetto, per essere parte del calendario". Un tifoso, invece, gli chiede di scegliersi un avversario: "Dico Senna, è stato il migliore di sempre, più di Schumacher". Dal 2014 saranno usati nuovi motori: "Non penso che sapremo molto prima di gennaio 2014. Saranno motori piccoli, con meno potenza, una sfida per i tecnici. Le nuove regole provano sempre a limitare la velocità delle auto, e in effetti è un po’ strano. Ma dobbiamo anche considerare che serve avvicinare la tecnologia di Formula 1 alle vetture stradali che guidiamo ogni giorno".