Motomondiale, le novità per il 2014

Al termine della stagione i sei motori potranno essere utilizzari per test o per essere rivenduti. Il costo fisso per il pacchetto motore è di 68mila euro . La concessione per il rimpiazzo della catena di distribuzione dei motori Honda ad intervalli regolari, che include la rottura supervisionata dei sigilli, sarà estesa fino alla fine del 2014. A partire dal 2015 il numero massimo di giri per la Moto3 passerà da 14,000 RPM a 13,500 RPM.

Il cambio al regolamento sulla fornitura di motori è stato approvato. L’obiettivo è ridurre i costi del programma motori per i team e assicurare equità di performance tra motori forniti dallo stesso costruttore. Con effetto a partire dal 2014, i motori saranno forniti dall’organizzatore in tre momenti durante la stagione. I motori avranno un sigillo e saranno distribuiti dal direttore tecnico in ordine casuale, diventando di proprietà del team, senza richieste di riconsegna. Quando un motore avrà completato il suo ciclo normale sarà rimpiazzato da un altro con sigillo e in totale i motori saranno 6.

Per ragioni di sicurezza, una differente specifica di freno a disco potrebbe essere autorizzato dalla direzione di gara in alcuni tipi di circuiti. Attualmente, solo Motegi.

Il nuovo regolamento tecnico, effettivo dal 2014, approvato a Valencia e già annunciato, è stato confermato in blocco. Questo anche a seguito delle negoziazioni positive tra Dorna e le case costruttrici riguardo la fornitura di moto o motori addizionali per la classe MotoGP 2014.

REGOLAMENTO SPORTIVO - EFFETTIVO DA NOVEMBRE 2013

MOTOGP

Le restrizioni per i piloti regolarmente iscritti prevedono:

-una tre giorni di test ufficiali in un circuito europeo tra la fine del campionato e il 30 novembre.

-tre test di tre giorni ciascuno tra l’1 febbraio e il primo GP della stagione

-un massimo di tre test, di un giorno ciascuno, nel lunedì dopo l’evento deciso da Dorna/IRTA in Europa.

Non sono permessi test tra l’1 dicembre e il 31 gennaio.

I collaudatori, al contrario dei piloti titolari, potranno provare con scopo di sviluppo in ogni momento e circuito, utilizzando la “distribuzione gomme test” disponibile per ogni team. Questo varrà anche per i piloti regolari dei team CRT.

MOTO3 E MOTO2

I test saranno ora permessi come segue:

-in ogni circuito, con qualunque pilota, tra l’ultimo GP e il 30 novembre

-tre test pre-stagionali ufficiali, ma solo con piloti regolari, in circuiti in Europa nominati da Dorna/IRTA

- i team potranno anche scegliere un circuito di GP e uno non di GP dove effettuare test in ogni momento a partire dall’1 febbraio, con qualunque pilota, ma non nei 14 giorni che precedono un evento di gara

-i team potranno inoltre partecipare a test durante i lunedì o martedì dopo eventi europei, quando tali giorni non sono richiesti dalla classe MotoGP

Non sono permessi test tra l’1 dicembre e il 31 gennaio