MotoGP: Lorenzo domina, Rossi 2° torna sul podio

L'occhio di Lorenzo è il più svelto a percepire lo spegnimento del semaforo, regalando allo spagnolo uno scatto a razzo sotto i riflettori del Qatar, con Pedrosa che trova subito la scia del connazionale. Agguerrito Dovizioso taglia la strada a Crutchlow lanciandosi subito in bagarre con i primi, mentre Rossi è 5° con Bradl e Bautista alle spalle. Brutta partenza per Marquez che scala in ottava posizione. Un via da tenere il fiato, dove dopo una manciata di curve Valentino passa Crutchlow, mentre Dovizioso è costretto a pelare il gas per non stressare il posteriore della Ducati che scodinzola. E' un segnale: Rossi vede un varco e entra su Andrea, che però risponde subito e si rimette davanti alla M1 del 46. Dovizioso che a sua volta è vicinissimo a Pedrosa, che intanto perde terreno da un Lorenzo già in fuga.

Siamo solo alla chiusura del primo giro e la tensione agonistica è altissima. In fondo al rettilineo dei box Rossi prova ancora l'attacco sulla Ducati, ma esagera nettamente. Pasticcia, ma resta in pista per un pelo. Rentra 7°. Tocca allora a Crutchlow attaccare e superare Dovizioso, mentre cade Abraham. Al comando Lorenzo martella un ritmo insostenibile per gli inseguitori, e Valentino sente la scia di Bradl. E' il solito scatenato Cal che fa il funambolo in pista, arrivando negli scarichi di Pedrosa. Dani però non si batte facilmente e l'inglese deve lavorare di manubrio e freno per non fare una frittata. Saggia decisione di restare alle spalle dello spagnolo. Anche Bradl passa Dovizioso e si porta in quinta piazza, tirandosi dietro Rossi. Il cronometro mette in evidenza il giro veloce di Marquez che, zitto-zitto, sfila la terza piazza a Crutchlow. Cade Smith, imitato poco dopo proprio da Bradl che perde l'anteriore e vola via nella ghiaia, vanificando gli sforzi di Valentino che gli aveva appena tolto la posizione.

Metà gara e Lorenzo ha 3 secondi sulle Honda che lo seguono. Ovvero Pedrosa che deve sudare parecchio per contenere l'esuberanza di Marquez e Crutchlow che non lo mollano di un metro. Anche se l'inglese sembra quello più in difficoltà. Giro dopo giro Valentino ritrova il gruppetto del podio e si accoda, quando mancano 6 giri al termine. Momento caldo in cui Marquez decide di sfidare Pedrosa passandolo alla staccata in fondo al rettilineo. Si ritirano Petrucci ed Edwards. Rossi è scatenato e passa Crutchlow che si dimentica completamente di frenare e va dritto nella via di fuga, che per sua fortuna è ben asfaltata. Il Numero 46 sente la vicinanza col podio, nonostante la sua M1 protesti scodando vistosamente ad ogni spremuta di acceleratore. E' un trenino di big determinati a non mollare, anche se le gomme dicono di fare attenzione. Nemmeno il tempo di pensarci e Rossi tira un infilata a Pedrosa. E' una manovra d'istinto di quelle da cannibale, con cui si porta dritto sulla coda della Honda di Marquez.

Non c'è tempo per tirare il fiato e Valentino passa il rookie, che però non ci sta e risponde subito, mentre Dani perde terreno. La fame di Rossi è tanta e si rimette davanti a Marc, in un botta e risposta da battito cardiaco a livelli di guardia. Ultimo giro e il giovane debuttante si accontenta, togliendosiil cappello davanti all'esperienza di chi lo precede e accontentandosi di un podio che vale comunque oro. Bandiera a scacchi e Lorenzo si conferma il Campione del Mondo in carica, vincendo la prima gara del 2013. Rossi firma il suo ritorno in Yamaha con un 2° posto che certifica un talento leggendario ancora ad altissimi livelli. Marquez è terzo sul podio al debutto. E' dunque Pedrosa che ancora una volta è il grande battuto tra i big. Infine bella prova di Dovizioso che, con 24" di distacco dalla vetta, apre un filotto di Ducati tutte nella top ten.



L'ORDINE DI ARRIVO DELLA MOTOGP IN QATAR