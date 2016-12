Gallinari: "Grazie a tutti per l'affetto"

foto SportMediaset 16:43 - "Sono carico e felice del supporto: ho ricevuto tanti messaggi, è stato incredibile". A due giorni dall'infortunio al ginocchio sinistro (rottura del legamento crociato antriore), Danilo Gallinari torna a parlare e ringrazia per il grande affetto dimostrato nei suoi confronti. "Non vedo l'ora di tornare a lavorare, anche se dovrò aspettare 4 o 5 mesi - afferma ai microfoni di SkySport24 l'ala dei Nuggets - Saltare l'Europeo? E' un grande rammarico" - "Sono carico e felice del supporto:". A due giorni dall'infortunio al ginocchio sinistro (rottura del legamento crociato antriore), Danilo Gallinari torna a parlare e ringrazia per il. "Non vedo l'ora di tornare a lavorare,afferma ai microfoni di SkySport24 l'ala dei Nuggets - Saltare l'Europeo? E' un grande rammarico"

NAZIONALE Il Gallo non sarà quindi a disposizione di Pianigiani per la rassegna continentale, in programma in Slovenia dal 4 al 22 settembre. "Speravo di aiutare la nazionale e disputare un bel torneo, sono certo che avremmo potuto fare qualcosa di importante - sottolinea il cestista milanese, che poi si corregge -. Ciò non toglie che potremo toglierci delle soddisfazioni in futuro. Il replay del mio infortunio? No, non riesco a guardarlo - conclude il Gallo, costretto anche poche settimane fa a saltare l'Nba All Star Game a causa di un piccolo infortunio -. In carriera ne ho superate tante, sono certo che passerò anche questa".