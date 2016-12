Andrea Dovizioso: "Quarto posto inaspettato"

foto SportMediaset Andrea Dovizioso è consapevole di aver lavorato bene : "Un risultato assolutamente inaspettato. Così forte, così vicino a Lorenzo che ha fatto la pole. Non so cosa aspettarmi per la gara, in particolare per il vento, ma partire in seconda fila così vicini ai primi è bello. Sarà lunga e devo scegliere la gomma. Oggi mi sentivo bene e ho potuto forzare. Vedevo che miglioravo e mi stupivo. E' venuto un gran tempo che non mi aspettavo".

Il Dovi aggiunge: "Direi che è iperpositivo. Dormiremo bene, poi penseremo alla gomma da gara nel warm-up. La gara è lunga. Fai fatica a capire nel Q2 i tempi degli altri, ma ho spinto tanto. Mi sentivo bene e ho potuto forzare. Vedevo che miglioravo e mi stupivo. E' venuto un gran tempo che non mi aspettavo. Poi ho fatto un altro giro, ma ho fatto un errore alla curva 4. Ho cercato di seguire Rossi ma lui non ha fatto un giro perfetto, quindi non è significativo. Poter seguire Yamaha e Valentino va comunque già bene. E' una bella soddisfazione e partiamo bene, ma 22 giri sono tanti e le gomme calano tanto. Dobbiamo decidere bene. Per dire che siamo tra i grandi dobbiamo aspettare la gara. Dopo Jerez non mi sarei aspettato di fare delle qualifiche così, ma con la gomma nuova siamo competitivi. Non abbiamo fatto long run nei test invernali, ma i dati comunque non sarebbero stati veritieri perché in gara guidi più aggressivo. Vedremo anche gli altri cosa sceglieranno e ci faremo influenzare".