MotoGP: Marquez si aggiudica le libere

I giochi iniziano a farsi duri in Qatar. Marquez si diverte a fare lo scolaro monello che nei primi giorni di scuola va subito a stuzzicare i professori con scherzi pesanti. Perché quel millesimo dato a Lorenzo scoppietta come un petardo sotto la sedia del Campione del Mondo in carica. Niente di pericoloso, ma che un po' lo infastidisce. Detto che poi Jorge lavora con tutta calma per la gara, sul telaio e sulla scelta delle gomme, in attesa di sferrare l'attacco vero al cronometro durante il nuovo format delle qualifiche di sabato.

Intanto il maiorchino vede alle sue spalle ancora Crutchlow, staccato di 2 decimi e per nulla intenzionato a mollare gli scarichi delle M1 ufficiali. Cal che a sua volta fa i dispetti a Rossi, che invece resta concentrato sulla preparazione della corsa. Perché per il momento il riferimento da tenere nel mirino è quello seduto nel box a fianco, sulla poltrona numero 99. Ma per questo giro Valentino non può guardare solo avanti ed è costretto a buttare un occhio anche negli specchietti virtuali. Ritrovandosi alle spalle una vecchia fiamma che sembra voler tornare a tormentarlo. Trattasi della Desmosedici guidata da Dovizioso, che si accoda a sua volta per 1 solo millesimo dal Numero 46. Con Andrea che guida come un cowboy, impegnato ad addestrare un cavallo di razza dal potenziale ancora inespresso, cercando di instaurare così un rapporto di fiducia. E sembra sulla buona strada.

E' invece più titubante Pedrosa, che migliora rispetto alle sessioni precedenti, ma resta 6° a 4 decimi dal giovanissimo compagno di box. Un bel grattacapo per Dani, visto che i distacchi sono tutti molto contenuti, ma anche perché Bautista lo punta a meno di 70 millesimi. Pochi in più per Hayden che alla fine è 8°, ma staccato di meno di 6 decimi dalla vetta. Una bella lotta in vista di una qualifica che si prospetta molto combattuta. Dove Smith, Bradl, Iannone e Spies sanno già di dover sgomitare per guadagnarsi un posto sotto i riflettori e una piazzola in griglia qualche metro più avanti. Facendo attenzione a tenere distanti le CRT. Ovvero l'altra metà dello schieramento, guidata ancora da un tonico Espargaro, bravo e determinato a tenere il passo delle più competitive MotoGP.

Tutti i tempi delle prove libere della MotoGP in Qatar