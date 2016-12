Scherma: Cassarà-Avola, duello a 3000 metri

foto SportMediaset 20:53 - Il duello sul ghiacciaio tra i campioni di scherma Andrea Cassarà e Giorgio Avola si è concluso con la vittoria per 15-13 dell’atleta bresciano leader mondiale di fioretto e grande appassionato di montagna. L’esibizione, ambientata ai piedi del ghiacciaio Presena (2730 metri) si è svolta sotto una leggera nevicata che ha contribuito ad esaltare l’eccezionalità della cornice naturale regalando grandi emozioni a tutti i presenti. - Il duello sul ghiacciaio tra i campioni di schermasi è concluso con ladell’atleta brescianoe grande appassionato di montagna. L’esibizione, ambientata ai piedi del(2730 metri) si è svolta sotto unache ha contribuito ad esaltare l’eccezionalità della cornice naturale regalando grandi emozioni a tutti i presenti.

“E’ stata una giornata eccezionale - ha commentato Giovanni Malcotti, Direttore del Consorzio Adamello SKI -. Il successo di questa manifestazione dimostra ancora una volta quanto sia importante valorizzare la nostra offerta turistica attraverso operazioni innovative e di avanguardia. Conosciamo Andrea da molti anni e l’esibizione sul Presena è stata l’occasione per celebrare insieme la passione per lo sport e per il nostro territorio, che si presta ad essere vissuto a 360 gradi, senza limitazioni”.



L’iniziativa è stata patrocinata dalla Federazione Italiana Scherma che ha espresso il proprio apprezzamento attraverso le parole del Presidente, Giorgio Scarso: “L’evento di oggi apre una nuova della scherma italiana e mondiale. Questa disciplina, oltre a regalare enormi soddisfazioni nell’ambito delle principali manifestazioni sportive internazionali, è in grado di trasmettere la sua forte carica spettacolare e sportiva. Andrea e Giorgio hanno regalato un’esperienza unica che sono certo potrà essere replicata in futuro”.



Grande sportività da parte di Giorgio Avola che si riserva di cogliere la vittoria alla prossima occasione: “Oggi ci siamo misurati in uno sport che possiamo considerare estremo. Duellare sotto la neve è stata un’esperienza unica e divertente. Purtroppo ha vinto Andrea ma sono certo di potermi rifare alla prossima occasione, magari nella mia regione, la Sicilia”.



Andrea Cassarà ha salutato le montagne di casa con grande soddisfazione regalando una prestazione maiuscola, in linea con le performance che offre da sempre: “E’ stata una grande emozione e pensavo che sarebbe stato più difficile duellare sotto la neve.

Conoscere Giorgio e allenarmi spesso con lui mi ha permesso di vincere questo duello e di premiare l’entusiasmo dei tifosi che hanno raggiunto il ghiacciaio Presena a 3000 metri”.



“Duello sul Ghiacciaio” è un’iniziativa di Star Biz per Adamello Ski, con la collaborazione della Federazione Italiana Scherma e la partecipazione di Fiat Panda 4x4, Kinder +SPORT e Comune di Ponte di Legno.