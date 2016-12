Rossi: "Sono stato veloce fin dall'inizio"

foto SportMediaset 10:42 - Valentino Rossi non nasconde l'entusiasmo per il non nasconde l'entusiasmo per il terzo posto nel primo turno di prove in Qatar : "Bisogna ancora fare bene e migliorare per andare più forte, ma per ora sono molto contento di come è andata. Sono stato veloce fin dall'inizio e mi trovo bene con la moto. Abbiamo fatto 2-3 modifiche e sono riuscito a migliorare costantemente. Soprattutto ho il passo di Lorenzo con le gomme morbide. Inoltre siamo davanti alle Honda ed è importante".

Il Numero 46 spiega: "Abbiamo tenuto le gomme morbide usate fino alla fine. Durano per 18-19 giri, in cui continuavamo a migliorare. Siamo lì davanti e anche Crutchlow è vicino, ma come ritmo ha qualcosa in meno. Non si poteva iniziare meglio. Da Jerez abbiamo fatto un passo avanti perché abbiamo cambiato setting. Ne abbiamo trovato uno che preferisco e sono a soli 50 millesimi dalla vetta. Ce la possiamo giocare. Anche se poi bisognerà vedere gara dopo gara, ma intanto ci godiamo questo primo turno".



Rossi conclude: "Alla fine Lorenzo per battermi è dovuto andare molto forte. Siamo anche davanti alle Honda che è molto importante. E' sicuro che miglioreranno, ma intanto noi lavoriamo già sui dettagli per la gara, le mappature, il bilanciamento della moto. Insomma possiamo lavorare di fino! E' un grande inizio, ma aspettiamo i prossimi turni per vedere dove migliorare un po'. Adesso quando entro in pista faccio traiettorie e posso provare a migliorare dove sono lento. La moto risponde bene e io riesco a guidarla bene".







