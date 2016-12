Valentino Rossi diventa una caricatura

foto SportMediaset

22:08

- Il Motomondiale inizia a scaldare i motori per l'esordio di domenica nel Gp del Qatar. E Valentino Rossi, nel frattempo, pubblica sul suo profilo twitter la foto del nuovo casco per il 2013: confermati il tributo agli amici del gruppo Chihuahua, la tartaruga portafortuna e il concetto di soleluna. In un altro post, Vale ha mostrato l'ultima creazione dell'amico designer Aldo Drudi: il "Dottore" impegnato in piega con la nuova Yamaha. Chissà che non sia di buon auspicio per ritornare ai vertici dopo le stagioni anonime vissute in sella alla Ducati.