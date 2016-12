La pazza idea di Dallas: una donna in Nba

foto SportMediaset

10:26

- I, dell'istrionico proprietario, stanno pensando di ingaggiare, stella della pallacanestro femminile che ha terminato la sua carriera collegiale a. "Se fosse il miglior atleta disponibile nel momento della nostra chiamata, la sceglierei", dice Cuban sulla possibilità di scegliere la Griner, 23enne, 205 centimetri di altezza, 218 di apertura delle braccia e 94 chilogrammi di peso.L'ormai ex stella di Baylor, 23.4 punti di media con 9.4 rimbalzi e ben 11 schiacciate in stagione, non sarebbe comunque la prima ad essere scelta da una squadra Nba: Lucy Harris fu scelta al draft del 1977 dagli Utah Jazz al settimo giro mentre Ann Meyers Drisdale fu firmata per il camp dai Pacers nel 1979 ma poi tagliata.Il proprietario dei Mavericks ha detto ancora: "Ci ho pensato e ci sto pensando. Lo farei anche per capire se può giocare con gli uomini. Non lo saprai mai fino a quando non la metti alla prova o le dai una chance. Penso che attorno alla 50esima chiamata potrebbe farcela ad essere scelta. Non la prenderei tanto per, ma per darle una chance di fare la squadra anche se non credo che potrebbe farcela".