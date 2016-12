Samp-Inter, tifoso muore a Marassi per arresto cardiaco

22:40 - Una tragica notizia arriva dallo stadio Marassi di Genova, dove è andato in scena il recupero della 29.a giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter. Al termine della sfida contro i nerazzurri, la Sampdoria ha infatti comunicato che un tifoso blucerchiato di 76 anni che si trovava nel settore Distinti ha perso la vita in seguito a un arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto mentre veniva portato in ospedale.