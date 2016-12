MotoGP, Rossi: "Non sono al 100%, Lorenzo e Pedrosa più avanti"

"Non so cosa abbia voluto dire paragonandomi a un mago, ma non penso abbia un senso positivo", ha risposto alle affermazioni di Max il numero 46 nella conferenza stampa del primo GP del Mondiale MotoGP. Il Dottore non vede l'ora di iniziare la nuova avventura: "Sono felice dei test invernali, ma dobbiamo attendere il GP. Si sta per cominciare e il livello generale è alto: gli altri tre piloti ufficiali sono fortissimi, ho tutte le motivazioni per combattere". Rossi torna sulla M1: "Sicuramente Jorge usa un setting diverso rispetto al mio perché ha uno stile di guida diverso, ma la Yamaha è una moto facile da adattare. Le differenze nel box sono tutte nel setting, ma dal punto di vista dello sviluppo l'approccio è analogo. Non sfrutto ancora al massimo i punti di forza della M1. Le prossime due gare saranno difficili". Infine Vale approva il nuovo sistema di qualifiche: "Penso sia una buona idea, divertente e adatta alle tv. Il fatto poi di essere in 12 negli ultimi 15 minuti rende la cosa meno pericolosa".

LORENZO: "IO E VALE SIAMO UNA COMBINAZIONE POTENTE" La presenza nel box Yamaha di Valentino Rossi stimola ancora di più il campione del mondo Jorge Lorenzo: "Siamo una combinazione potente. Avere come compagno un pilota così forte ti spinge ad andare ancora più forte". C'è molta voglia di iniziare il Mondiale: "Sono impaziente perché se parti bene ti dà sicurezza e tranquillità". Ampia la lotta per il titolo: "Siamo 4-5 favoriti, ma in alcune gare potrebbero uscire delle sorprese. Dobbiamo vedere il risultato delle prime 4-5 gare per capire la direzione del Mondiale".