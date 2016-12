MotoGP, Dovizioso: "In gara gap importante"

- Lasbarca a Losail con la consapevolezza di chi sa che deve inseguire esi aspetta un GP duro. "Il nostro passo non è così lontano dai primi con le gomme nuove e quindi possiamo lottare per una buona posizione in griglia, ma in configurazione gara abbiamo ancora un gap importante da colmare. Purtroppo non siamo mai riusciti a fare una intera simulazione di gara, quindi il consumo gomme è ancora un interrogativo”, ha detto.

"Losail è una pista che mi piace e dove ho sempre fatto delle belle gare. Credo che le caratteristiche della Ducati siano particolarmente adatte a questo circuito, per cui ci andremo sicuramente determinati a fare bene", ha aggiunto.

E' curioso anche Nicky Hayden, che si aspetta risposte importanti dalla GP13. “Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione. Cercherò di affrontarla con un passo più veloce e costante, e credo che abbiamo fatto buoni progressi durante i test invernali. La squadra ha sfruttato bene ogni momento in cui abbiamo girato con pista asciutta e siamo riusciti a ottenere dei buoni riscontri nel recente test di Jerez, soprattutto considerando che ero reduce ad un piccolo intervento al polso. L’asfalto di Losail è abbastanza liscio, senza grosse ondulazioni, e quindi dovrebbe adattarsi bene alla GP13, e correre sotto i riflettori nella prima gara è sempre un'esperienza affascinante”, ha spiegato l'americano.

Qualche dubbio in più ce l'ha il team manager Vittoriano Guareschi: “Sfortunatamente a Jerez non abbiamo potuto completare il nostro programma di lavoro a causa del maltempo e quindi in Qatar dovremo ancora provare alcune cose ed ultimare il lavoro di messa a punto. La gara del Qatar è sempre particolare: speriamo che non ci sia il vento a dare fastidio e che i nostri piloti riescano ad ottenere delle buone prestazioni. In passato abbiamo ottenuto dei buoni risultati qui e dunque Losail è una pista di solito favorevole per Ducati . Dall’inizio dell'anno abbiamo fatto dei passi avanti e tutte le volte che proviamo la nostra moto migliora, e quindi siamo abbastanza fiduciosi per la gara. Per Andrea è una pista amica, dove al debutto con la MotoGP fece una bellissima gara finendo quarto, e anche Nicky è sempre andato abbastanza bene qui perchè è una pista che gli piace. Per entrambi i piloti ci sarà da lavorare sul consumo delle gomme, su cui abbiamo ancora qualche punto interrogativo, ma comunque siamo ottimisti".