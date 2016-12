Basket, Varese strapazza Roma

foto SportMediaset 08:49 - Chi ferma più Varese? La Cimberio strapazza Sassari contro Milano per allungare in classifica sulla seconda e sulla terza, la Acea appunto. Alle spalle delle prime tre non guadagnano terreno invece Cantù, battuta 66-65 in casa da Caserta, e Siena, ko ad Avellino 75-70. Vittoria esterna per Montegranaro a Biella (86-73), mentre fa valere il fattore campo Venezia, che supera Cremona 80-74. - Chi ferma più Varese? Lastrapazza Roma 81-58 e approfitta così della sconfitta diper allungare in classifica sulla seconda e sulla terza, la Acea appunto. Alle spalle delle prime tre non guadagnano terreno invece, battuta 66-65 in casa da, e Siena, ko ad Avellino 75-70. Vittoria esterna per(86-73), mentre fa valere il fattore campo, che supera Cremona 80-74.

TUTTI I RISULTATI E I TABELLINI La Cimberio piega nettamente la Acea Roma, terza forza del campionato, e ipoteca con forza il primo posto in classifica, anche se, con cinque partite ancora da giocare, molto potrebbe al riguardo accadere. E' stata una dimostrazione di forza da parte della prima attrice del campionato, che si è così presa anche una "vendetta sportiva" nei confronti della squadra (Roma, appunto) che, nel girone di andata, aveva messo fine alla sua imbattibilità dopo nove turni di campionato.



La superiorità della Cimberio è stata netta per tutta la partita e se alla fine tra le due squadre si è aperto un divario di 23 punti, ancor più netto è stato il gap della Acea nella valutazione globale (addirittura 108-35), a dimostrazione che, per certi versi, tra le due formazioni non c'è stata gara. Di fronte alla ruvida difesa di Varese, Roma ha subito faticato ma, sino all'intervallo lungo, è sempre riuscita a rimediare ai tentativi di fuga della squadra di Vitucci (15-8 all'8' ma poi 18-17 alla prima sirena, 31-23 al 17' ma 33-28 a metà partita). Nel terzo periodo di gioco, però, la Cimberio ha serrato ancor più le fila (alla fine 25 palle perse per la Acea) e la eccellente difesa di De Nicolao su Taylor ha spento il faro della formazione di Calvani; così Varese è stata capace finalmente di allungare con decisione il passo (41-28 al 24', 54-38 alla fine del terzo tempo). Roma abbozza un'ultima reazione siglando un 4-0 in apertura dell'ultimo quarto (54-42) ma poi Varese riprende a marcare con vigore e per Datome e compagni è il precipizio, sino al massimo vantaggio di Varese sul punteggio di 81-55.



Varese scopre la sua panchina, con Talts (3-6, 5 rimbalzi e 4 recuperi), Rush (2-3 dal campo e 5-6 nei personali) ma soprattutto De Nicolao (2-4, 5 rimbalzi e altrettanti recuperi ma soprattutto tanta energia difensiva), mentre a Roma non possono bastare gli sprazzi di Datome (7-15 dal campo, 5-5 nei tiri liberi) e il vigore di Lawal (18 rimbalzi ma solo 3-9 al tiro).