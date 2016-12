C'è un Bin Laden che vince in moto

Negli Emirati Arabi il motociclismo è ancora uno sport di nicchia, ma i praticanti sono in grande crescita. Certo, fa una certa ipressione vedere in cima a una classifica il nome Bin Laden. Si tratta di, uno dei tanti nipoti del più famoso, o famigerato, Osama. Sta di fatto che Bin Laden ha domincato entrambe le gare delle UAE Seriers sulla pista di Dubai, involandosi verso il terzo titolo nel campionato locale.

Lo scorso anno ha partecipato al campionato inglese Superbike e "in casa" corre con una Honda CBR 1000RR del team Saudi Falcons, che è di sua proprietà. In gara c'era anche Dario Marchetti, al via su una Ducati Panigale e in entrambe le gare sul podio: terzo e secondo.

"Posso essere contento - è stato il bilancio del pilota italiano - . La 1199 R va molto forte già così come esce dal concessionario. Non avevo mai girato sul Dubai Circuit e nelle prove ero solo settimo, ma ho migliorato velocemente e nella seconda gara ho sperato di fare una sorpresa a Bin Laden, nonostante lui avesse una moto velocissima, preparata secondo il regolamento della categoria Sportbike. Ma contro Bin Laden è dura, gli americani se n’erano accorti già prima di me... Scherzi a parte Abdulaziz è un bravo ragazzo, serio e gentile, e va fortissimo: non mi dispiacerebbe fare qualche gara in coppia con lui".