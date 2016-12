Ciclismo: Fabian Cancellara vince il Giro delle Fiandre

- La 97.a edizione delva allo svizzero(RadioShack), che batte(Cannondale) e(Lotto) dopo un attacco impressionante sui muri finali del vecchio Quaremont e del Paterberg. Cancellara, arrivato al traguardo con 1'26" sui due rivali, ottiene così il secondo successo nella classica belga dopo quello del 2010. Si è ritirato per una caduta il beniamino di casa

Cancellara vendica così la sfortuna dello scorso anno, quando fu costretto ad abbandonare con la clavicola rotta dopo una caduta. Per Fabian, comunque, è il secondo trionfo a Oudenaarde nel giorno di Pasqua. L'attacco decisivo avviene ai -14 km, quando lo svizzero si sbarazza dell'altro favorito Peter Sagan, che gli era rimasto in scia fino agli ultimi cinquanta metri del Paterberg, muro finale della corsa. Lo slovacco, neo vincitore della Gand Wevelgem, è andato anche fuorigiri per tentare di contenere "Spartacus", ma alla fine ha ceduto di schianto.

Male gli italiani: il più atteso, Filippo Pozzato, ha chiuso a 4'58" dal vincitore dopo essere stato condizionato da un guasto meccanico. Oss è 12° davanti a Oscar Gatto, 15°. Paolini nel finale ha provato a uscire dal gruppo dei migliori senza fortuna. La riscossa è attesa per settimana prossima alla Roubaix.