Red Bull: Vettel-Webber, un pasticcio anche sul muretto

foto SportMediaset 17:17 - Un pasticcio nel pasticcio in casa Red Bull durante il GP della Malesia. Dal muretto Horner e soci avevano deciso di congelare le posizioni con Webber 1° e Vettel 2°, ma hanno fornito al campione del mondo un assetto con più cavalli e quindi una vettura più performante. Il che non giustifica il comportamento di Seb, ma lo rende ancora più comprensibile. L'errore degli ingegneri, se così si può definire, è stato quello di non dare le stesse regolazioni ai due piloti per via delle diverse mescole degli pneumatici. - Un pasticcio nel pasticcio in casadurante il. Dal murettoe soci avevano deciso di congelare le posizioni con Webber 1° e Vettel 2°, ma hanno fornito al campione del mondo un assetto con più cavalli e quindi una vettura più performante. Il che non giustifica il comportamento di Seb, ma lo rende ancora più comprensibile. L'errore degli ingegneri, se così si può definire, è stato quello di non dare le stesse regolazioni ai due piloti per via delle diverse mescole degli pneumatici.

A Webber è stata comunicata la modalità "Multi21" per preservare il motore in vista delle altre gare ed evitare guai meccanici, mentre non si conosce il codice delle regolazioni comunicate a Vettel. Seb ha sicuramente sbagliato ad attaccare il compagno, in quel modo poi, ma dal muretto hanno contributo un pochettino.