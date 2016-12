Basket, Nba: i Lakers vincono, Bryant supera Chamberlain

foto SportMediaset

19:53

riscrive ancora una volta la storia: con i 19 punti segnati a, il Black Mamba diventa ildella storia Nba con 31.434 punti all'attivo. Superato il mitico Wilt Chamberlain. Bryant, uscito in stampelle dall'ultima gara a Milwaukee, contribuisce alla vittoria dei(103-98) che così tornano in corsa per l'ottavo posto a Ovest. In lotta anche, che battecon la tripla di(100-98).