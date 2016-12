Vettel, disubbidienza che maschera un addio

sa benissimo che non accadrà nulla di grave. Ha messo via 25 punti, una vittoria e la vetta del Mondiale. Il resto frega poco o niente. Sì, sì, verrà rimproverato, verrà salvata la forma, nulla di più. E questol’ha capito benissimo e speriamo lo ricordi quando si tratterà di avere a che fare in pista con il suo feroce, ambiziosissimo compagno di squadra. Dietro e dentro alla disubbidienza di Sebastian c’è forse dell’altro. La consapevolezza di potersi permettere di tutto, essendosi permesso di vincere tre mondiali “con” ma anche “per” la Red Bull e la convinzione che il suo matrimonio con la stessa Red Bull non sia eterno.

Abbiamo già parlato proprio qui del contatto avviatissimo con la Ferrari, siamo convinti che proprio perché benedetto da tanta gloria, il rapporto tra il tedesco e la sua squadra attuale possa chiudersi. Se possibile in bellezza. Ed è su questo crinale che potrebbe viaggiare la vendetta di Webber. I due, in questo senso sono da tenere d’occhio. Se la Red Bull consentirà davvero a Webber di replicare significherà che la Red Bull pensa a Webber e non più a Vettel come possibile uomo gol per la partita in corso, Mondiale 2013.

L’unica condizione che potrebbe favorire l’australiano sta qui: nella convinzione crescente che Vettel abbia deciso di andar via. Il che comporta tenere d’occhio un altro fronte connesso e critico. Quello che riguarda il rapporto tra Alonso e la Ferrari anche in relazione alle possibili mosse di Vettel. In Malesia, per qualche verso, è andato in scena qualche fotogramma del mercato futuro. Gli altri toccherà rintracciarli sulle piste delle prossime corse piuttosto che nelle dichiarazioni ufficiali a base di aria fritta.