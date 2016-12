StraMilano 2013: dominio del Kenya. Gara dedicata a Mennea

foto SportMediaset 16:30 - Dominio kenyano alla Half Marathon della StraMilano in un clima commosso in ricordo di Pietro Mennea. Dopo il minuto di silenzio prima del via in piazza Castello, non c'è stata gara. Sullo scalino più alto del podio è salito Kiprop Limo in 1h01'49'', seguito da Kwemoi a 2'. Terzo l'italiano El Mazoury. Nelle donne prima la Njeri Kahenya in 1h11'19'' che ha battuto in volata la Jepkkurgat. Anche qui terza un'italiana: Emma Quaglia. - Dominio kenyano allain un clima commosso in ricordo di. Dopo il minuto di silenzio prima del via in piazza Castello, non c'è stata gara. Sullo scalino più alto del podio è salitoin 1h01'49'', seguito daa 2'. Terzo l'italiano. Nelle donne prima lain 1h11'19'' che ha battuto in volata la. Anche qui terza un'italiana:

Non solo la città di Milano ha voluto però rendere omaggio a Pietro Mennea dedicandogli la corsa cittadina. Altrettanto hanno fatto Torino e Pistoia. Nel capoluogo piemontese si è corsa l'undicesima edizione della TuttaDritta con tanto di minuto di silenzio in memoria del campione olimpico. Proprio come a Pistoia in occasione della Maratonina vinta dal ruandese Rokundo.