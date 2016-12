Test MotoGP: Valentino torna in vetta

Basta un guizzo, un giro tirato e bello preciso, efficace in tutti i settori della pista, per aprire la porta a una sfida interna. Eccoche torna a piazzarsi al comando della classifica, cosa che. Ovvero dalle prove libere 1 del GP di Silverstone. Eccoche si mette subito il casco e spara un giro a cannone per rimettersi davanti, ma non va. Il best del maiorchino rimane a soli 15 millesimi dallagemella, perché intanto arriva anche la pioggia e non resta altro che mettere le moto sul cavalletto.Intanto chesia una buona pista per lalo conferma anche l'ottimo passo mostrato dai primi due. Inseguiti dache, dopo aver detto che la suanon ha nessuna evoluzione rispetto al 2012, si prende la soddisfazione di incollarsi agli scarichi degli ufficiali. Un bel lavoro di manubrio, che obbliga anchea sudarsi quel quarto posto a un decimo di distacco da Rossi. Segno che dopo lo strapoterevisto su piste veloci come, qui il vantaggio sembra essersi annullato. Tanto che addiritturaè settimo, dietro a unin gran forma, staccato di oltre 1"1 e in lotta con qualche problema di aderenza.Intanto non va affatto male lasi porta in quinta posizione con solo 8 decimi di distacco, mentresono più indietro, ma entranbi nella top ten. Tra l'altro a pochi decimi dache li precede. Insomma un bel passo avanti generale.