Tennis: Miami, Serena Williams arriva in bici e vince

13:38

fuoriclasse anche nel superare gli improvvisi contrattempi. Per districarsi nel traffico, la numero 1 del tennis mondiale ha raggiunto in bicicletta l'impianto di(Florida), dove ha liquidato la giapponese Ayumi Morita con un doppio 6-3 e si è qualificata per gli ottavi del"C'erano ingorghi, tutti mi dicevano che erano bloccati in auto da un'ora, con lo stadio a otto minuti - ha raccontato Serena - Ho chiesto una vetturetta da golf ma l'hotel non ne aveva. Mi hanno proposto una moto ma ho detto 'no grazie'. Avevano una bicicletta. Ho detto: 'Di solito non vado in bici ma oggi sì. E' divertente, sono passata dalla Rolls a una bicicletta".