Rossi: "Le gomme da bagnato durano poco"

foto SportMediaset 11:54 - Valentino Rossi non si abbatte per i non si abbatte per i 2 secondi presi da Lorenzo nel primo giorno di test a Jerez : "Il tempo di Lorenzo è davvero impressionante, anche se direi che per ora il cronometro non conta. Avrei potuto fare il tempo di Iannone, ma chiaramente non l'ho fatto (Rossi ride. ndr). Per ora spero solo che migliori il clima, perché dovremmo provare il telaio nuovo che dovrebbe servirci anche a migliorare la stabilità nelle curve".

Il Numero 46 aggiunge: "Avevamo due setting diversi per le due moto, perché volevamo migliorare in frenata. Ma su una delle due moto ho avuto un problema elettrico che mi ha rallentato e su cui abbiamo dovuto lavorare di più. E' lo stesso problema che abbiamo riscontrato ad Austine e in Malesia e non sappiamo cosa sia... Intanto abbiamo anche capito che c'è un problema uguale per tutti. Ovvero dover girare con gomme da bagnato che si deteriorano facilmente e con le quali puoi fare al massimo 10 giri. E' un bel problema, soprattutto in una gara da 27 giri, ma anche perché qui abbiamo 4 treni di gomme da bagnato per tutti i tre giorni di test. E' troppo poco in rapporto con le gomme da asciutto, dove invece possiamo anche fare 30 giri".