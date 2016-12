MotoGP: Pedrosa sfida la pioggia

L'ultima tre giorni di test parte in assetto da bagnato. Ovvero l'ultimo importante round di una lunga preparazione invernale, prima dell'inizio della stagione fissato per il 4 aprile in Qatar. Al mattino la pioggia battente sopra il tracciato di Jerez consiglia a tutti di restare nei box, anche se Pedrosa e Dovizioso sono tra i pochi temerari a sfidare l'insidioso asfalto, provando ad effettuare qualche giro. Nel pomeriggio invece le nuvole concedono una tregua, anche se le condizioni di aderenza restano precarie. Quindi ancora gomme rain per tutti (4 treni in totale disponibili per ogni pilota) e via in pista per un lavoro più concentrato del previsto. Tra i big, in particolare, c'è subito la voglia di scaricare l'adrenalina accumulata nell'attesa ai box. Così Lorenzo approfitta per dare il colpo di reni e stampare un gran giro, mettendosi "comodamente" davanti alla Honda di Pedrosa. Dani non replica, ma migliora leggermente il suo best lap, tenendo dietro la RC213V del collega Marquez, staccato di solo mezzo decimo.

Sotto al podio virtuale tutto spagnolo, si piazza un inedito tris italiano: composto da Iannone e Pirro sulle Ducati, e Rossi sesto con la Yamaha. Detto che Andrea toglie il casco soddisfatto dopo 27 giri, Michele e il test team di Borgo Panigale lavorano su alcune novità ciclistiche, macinando chilometri per un totale di 48 giri. Intanto Valentino resta a 2" dal compagno di box, con Hayden alle spalle staccato di 2 decimi. Meno giri rispetto ai big per Crutchlow, in ottava piazza, mentre si conclude con una caduta senza conseguenze la giornata di Bradl, che battezza così la nuova livrea appena presentata dal team di Cecchinello.

Dovizioso naviga dentro i 3" dalla vetta e chiude la top ten, seguito da uno Spies poco incisivo. Hernandez tiene dietro Bautista e Abraham, mentre Corti vede sulla sua tabella un ritardo di 4"6 dalla vetta, con Smith e Petrucci che lo marcano in scia. Infine, per la giornata di domenica le previsioni meteo annunciano un sensibile miglioramento, con schiarite e solo qualche lieve precipitazione a tratti. Mentre per lunedì, ultimo giorno di test, è previsto il sole con temperature intorno ai 17°C.



I tempi della prima giornata di test MotoGP a Jerez