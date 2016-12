Mennea, a Roma si è svolto il funerale

foto SportMediaset Correlati Le foto del funerale

La camera ardente 10:51 - Si è svolto a Roma - nella basilica di Santa Sabina - il funerale di Pietro Mennea, scomparso giovedì a 61 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro dell'olimpionico, poco prima della cerimonia funebre cominciata alle 10 e officiata da padre Antonio Truda. "Hai avuto tanti talenti e li hai fatti crescere fino a diventare un mito, un campione - ha detto il sacerdote -. Hai saputo rendere grande la storia dell'Italia sportiva e umana". - Si è svolto a- nella basilica di Santa Sabina - ildi, scomparso giovedì a 61 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro dell'olimpionico, poco prima della cerimonia funebre cominciata alle 10 e officiata da padre. "Hai avuto tanti talenti e li hai fatti crescere fino a diventare un mito, un campione - ha detto il sacerdote -. Hai saputo rendere grande la storia dell'Italia sportiva e umana".

Nell'antica basilica, per l'ultimo saluto, alla famiglia si sono uniti tanti campioni dello sport, amici e autorità. Tra le corone accanto al feretro, quelle del ministero dello Sport della Regione Lazio, oltre ai gonfaloni della Provincia di Barletta Andria e Trani, delle città di Barletta e Formia.



"Non era tutto vero quello che dicevi, che quando si spengono le luci della ribalta non ti considerano - dice in un passaggio dell'omelia padre Antonio Truda -. Guarda la chiesa: ci sono tante persone che ti vogliono bene. Sei stato un campione che a livello mondiale era schivo sino a dare a tutti noi il senso del dovere da compiere e la gioia del dovere compiuto. Hai avuto tanti talenti e li hai fatti crescere fino a diventare un mito, un campione. Hai saputo rendere grande la storia dell'Italia sportiva e umana. Tutte le corse - ha concluse il sacerdote - terminano in una Patria dove non c'è piu' dolore e affanno".