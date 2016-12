Commozione e applausi per Mennea

Malagò ha abbracciato la moglie di Mennea, Manuela, e salutato i familiari, mentre Franco Carraro, membro del Cio, non è riuscito a trattenere le lacrime, abbracciando anche lui la moglie del campione olimpico. La salma di Mennea è giunta nel palazzo H con circa un'ora di ritardo rispetto all'orario previsto per l'apertura della camera ardente. Presenti, tra gli altri, anche l'ex campione mondiale di calcio, Dino Zoff, l'ex oro olimpico del pugilato, Nino Benvenuti, e l'ex calciatore, Francesco Rocca.



MALAGO': "CAMERA ARDENTE AL CONI PER SCELTA POLITICA"

''Il prossimo anno il Coni compie 100 anni e il Salone d'Onore del Coni non era mai stato dato per la camera ardente di un atleta. In 100 anni non c'e' stato un atleta che ha meritato questo onore? Questo fa riflettere''. Cosi' il presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malago', ha commentato la sua scelta di ospitare la commemorazione di Pietro Mennea nel Salone d'Onore del Coni. L'occasione l'ha offerta il convegno 'Sport Modello di Vita' spostato nel Palazzo delle Federazioni proprio per lasciare spazio alla camera ardente del campione olimpico scomparso. ''Questo convegno si sarebbe dovuto svolgere nel Salone d'Onore - ha detto Malago' -. Il Coni esiste se ci sono gli atleti e lo sport. Il motore di tutto e' chi fa attivita' di base e di vertice. La mia non e' una critica ma una precisa scelta di politica sportiva''. ''Mennea era un personaggio contro? No, era un personaggio a favore - ha aggiunto Malago' -. Non era un'eccezione. Forse era un po' integralista, eccessivo e meno elastico ma solo perche' fa parte di una categoria di grandi che se non avesse avuto questa rigidita' probabilmente non avrebbe mai ottenuto quei risultati. Pietro sarebbe stato molto contento di partecipare a un convegno come questo in cui si parla di sport come modello di vita perche' incarnava al 100 per cento la sua filosofia di vita'', ha concluso il presidente.