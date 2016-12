Alonso: "Qui siamo da prima fila"

foto SportMediaset 15:14 - Fernando Alonso ha grandi progetti per il GP della Malesia: "Abbiamo una Ferrari competitiva, ed era una delle cose che volevamo verificare qui. Abbiamo fatto test di aerodinamica e andiamo bene sia sull'sciutto sia sul bagnato. Per la qualifica penso che qui non possiamo essere pessimisti e dobbiamo puntare in alto. Se facciamo un buon giro con le gomme morbide, come abbiamo già fatto con le dure, la prima fila possiamo toccarla con la mano". ha grandi progetti per il: "Abbiamo una Ferrari competitiva, ed era una delle cose che volevamo verificare qui. Abbiamo fatto test di aerodinamica e andiamo bene sia sull'sciutto sia sul bagnato. Per la qualifica penso che qui non possiamo essere pessimisti e dobbiamo puntare in alto. Se facciamo un buon giro con le gomme morbide, come abbiamo già fatto con le dure, la prima fila possiamo toccarla con la mano".

Lo spagnolo del Cavallino è quindi molto soddisfatto della sua F138: "Questo circuito è più rappresentativo rispetto a quello di Melbourne per valutare le prestazioni della vettura, e per noi era importante capire se le sensazioni positive dell'inverno non fossero solamente un'illusione".



Un commento positivo che arriva anche dall'altro ferrarista, Felipe Massa: "Complessivamente è stata una buona giornata, anche se la pioggia arrivata alla fine della seconda sessione ci ha fatto perdere tempo utile per il confronto delle due mescole, nelle prove di durata. La macchina ha risposto bene in entrambi i turni e, tra gli pneumatici messi a disposizione dalla Pirelli per questo fine settimana, mi sono trovato molto più a mio agio con le Medium, già testate in Australia".