F1, Raikkonen al comando nelle libere

- Cambia la pista, ma non i protagonisti. A Sepang nella seconda sessione di prove libere del, il più veloce, anche in assoluto, è stato, che con il tempo di 1'36"569 ha preceduto di misura Sebastian Vettel (Red Bull), secondo a 0"019, e Felipe Massa (Ferrari), terzo a 0"092. Quarto ha chiuso, staccato di 4 decimi e davanti a Mark Webber. Nono Hamilton (Mercedes), dodicesimo Button (McLaren).

La sessione è stata disturbata dal classico acquazzone, che è arrivato a metà turno e di fatto ha chiuso la caccia al miglior tempo, nonostante nel finale la pista sia andata asciugandosi.

Insomma, come in Australia saranno Lotus, Red Bull e Ferrari a giocarsi il podio in gara, dove, come in qualifica, le prestazioni sono ancora più livellate che nelle libere. Colpa, o merito a secondo dei punti di vista, delle nuove gomme Pirelli. La realtà, comunque, è che Raikkonen e la sua monoposto sembrano fare davvero sul serio per provare a lottare per il titolo. Sta bene anche la F138, la "speranzosa" come l'ha definita Montezemolo, perché Massa è a un soffio da Iceman, mentre Alonso ha preferito stare un po' più nascosto. Non si è nascosto Vettel e in qualifica sarà ancora lui l'uomo da battere. L'impressione, però, è che quando si spegneranno le luci rosse le Red Bull torneranno a soffrire l'usura degli pneumatici.

Discorsi validi solo in caso di asfalto asciutto, perché se dovesse piovere, allora le carte si rimescolerebbero. E nello scorcio di libere bagnate, si è visto come Sauber, con un sorprendente Gutierrez, Force India e anche McLaren potrebbero giocare un brutto scherzo. Senza dimenticare la Mercedes, che non è ancora al livello delle prime della classe, ma continua a crescere, sia con Rosberg, sia con Hamilton.