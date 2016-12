Mennea, l'amico di Mourinho

foto SportMediaset

12:58

era grande amico die tifoso dell'grazie a lui, dopo un'infanzia da juventino. Nel maggio 2010 l'ultimo incontro con la squadra nerazzurra allo stadio Flaminio in vista della finale di Coppa Italia con la Roma. L'ex campione olimpico nel 1980 e a lungo detentore del primato mondiale dei 200 metri piani si era fermato a parlare a lungo con lo Special One: il faccia a faccia, che faceva seguito a un rapporto di amicizia via sms già avviato, si era concluso con uno scambio di regali e un "in bocca al lupo". Un paio di anni fa Mennea commentò così un possibile ritorno di Mou all'Inter: Per me non è andato mai via". Del portoghese gli rimase impresso il dito alzato dopo l'eliminazione del Barcellona in Champions: come lui faceva in pista.