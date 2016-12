Wozniacki, dal tennis alla moda

foto SportMediaset

17:08

- Da gennaio del 2012non è più la numero 1 del tennis femminile (e forse non lo è mai stata dal punto di vista tecnico). Se però si considera la bellezza, la tennista danese non ha nulla da invidiare alle sue colleghe. Anche per questo, laha deciso, in collaborazione con la casa di moda danese JBS, di ideareed è la protagonista della campagna pubblicitaria. Più talento nel tennis o nella moda? Dal backstage del video, rimangono pochi dubbi...