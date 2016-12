Il quinto posto nel GP d'Australia non abbatte Lewis Hamilton , anzi: "E' stata una buona corsa, perché non ci aspettavamo di essere cosi avanti. E' una bella sorpresa per il team. La macchina è buona e nelle prossime gare sono fiducioso che miglioreremo. E' una buona base di partenza su cui lavorare. In gara mi sono divertito alla grande. Se la Mercedes può puntare al titolo? Solo il tempo può dirlo...".