Tennis: Djokovic, prima sconfitta della stagione

foto SportMediaset 14:56 - Dopo 22 vittorie consecutive (non perdeva da quattro mesi) si interrompe la serie positiva di Novak Djokovic. Il numero uno al mondo è stato sconfitto 4-6, 6-4, 6-4 da Del Potro nella semifinale del torneo Atp di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L'argentino ora se la vedrà in finale con Rafael Nadal (n. 5 del seeding) che ha superato abbastanza agevolmente 6-4 7-5 il ceco Tomas Berdych (n.6).

Una finale che segna dunque due grandi ritorni. Quello di Nadal, che sembra essersi messo alle spalle l’incubo dell’infortunio al ginocchio che lo aveva costretto ad uno stop di sette mesi, e quello di Del Potro, a sua volta condizionato da problemi fisici nel 2010 e in parte del 2011. Proprio il vincitore degli US Open 2009 torna a giocare una finale in un Masters 1000 quattro anni dopo quella giocata in Canada. Dieci i precedenti tra lo spagnolo e l’argentino: Nadal conduce 7-3.