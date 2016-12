Formula 1: Raikkonen sorprende tutti a Melbourne

scatta come un fulmine della pole , mentreè troppo lento e si vede sfilare da 4 piloti, consi porta subito in seconda posizione.prova a difendersi, maè scatenato e in un pugno di curve sfila la terza piazza all'inglese, che resta a fare un po' da tappo a Raikkonen e Rosberg. Immediato il pressing di Alonso su Massa, che però resiste agli attacchi e chiude la porta senza timori reverenziali. E' inveceche sferra una serie di attacchi su Hamilton e lo passa all'esterno.è il primo a cambiare le gomme, seguito da Webber. Siamo solo al giro 7 di 58 ed entra anche, imitato poco dopo da Massa. I meccanici dellasono velocissimi, ma Seb in pista non è da meno e il brasiliano rientra accodandosi al tedesco. Sono quindi Alonso e Raikkonen che entrano ai boxal 9° giro, ripartendo mantenendo le posizioni. Il cambio gomme di Fernando è rapido, ma al rientro Massa è ancora davanti. Resta in pista Hamilton, primo fino al giro 13, ma dopo il suo cambio è 7°.- Al comando c'è dunque un convincenteche con gomme a mescola media, dopo 20 giri, è l'unico che non si è ancora fermato. Inoltre vede negli specchietti Vettel, Massa e Alonso, che non riescono a raggiungere la. Più staccati Raikkonen, Hamilton e Rosberg. Quindi, rientra strategicamente ai box anticipando il secondo pit-stop, tornando in pista in settima posizione. E' la mossa vincente perché Fernando fa subito un giro "da qualifica", mentre Sutil e Vettel entrano ai box. Al rientro la Ferrari dello spagnolo beffa sia la Force India sia la Red Bull, conquistando il 5° posto., ma deve fermarsi e il meteo allerta i team per l'arrivo della pioggia.- Dopo il pit del brasiliano della Ferrari, un po' troppo atteso,con 12 secondi di vantaggio su Hamilton; entranbi con un solo stop. Mentre sbaglia e finisce nelle vie di fugache parcheggia la Williams nella ghiaia.per un problema tecnico alla sua Mercedes. Nico abbandona così la terza posizione, lasciandola ad Alonso che deve gestire un Vettel pericoloso alle sue spalle. Massa è sesto e si fa vedere negli specchietti di Sutil che lo precede. Giro 31 e, prende la scia e prova il sorpasso. I due sono affiancati, ma Lewis fa una staccatona a gomme bloccate infilandosi e tenendo la posizione. Per un attimo, perché Fernando trova il varco e passa, prendendosi la seconda posizione, mentre l'inglese rientra ai box per il suo secondo cambio gomme.- Al 34° giro si ferma Raikkonen, mentre, staccando Vettel di 4". Massa è il primo dei big a effettuare la terza e ultima sosta. 39° passaggio esi intravede sulla camera onboard di Vettel, che passa Hamilton sul rettilineo, mentrerientrando in pista in terza posizione, a +7"5 dalla vetta. In testa ci sono ancora Sutil e Raikkonen. E' Massa che questa volta passa la Mercedes di Hamilton, in crisi con le gomme, prendendosi la quinta posizione a +2"4 da Vettel. Si ritira- 46° giro e la, con un solo pit-stop all'attivo, è totale. Dopo aver perso la leadership della corsa, consegnata nelle mani di, il pilota dell Force India prima subisce il sorpasso di Alonso, e poi rientra ai box. La strategia della gestione delle gomme è la chiave del finale del, che vede quindi Raikkonen guidare la corsa con 2 soste, con Alonso, Vettel e Massa alle spalle della Lotus, tutti con 3 pit. L'usura inizia quindi a farsi sentire per tutti e, in più, comincia a cadere qualche goccia di pioggia leggera. Sutil finisce del tutto le gomme e, a 6 giri dal termine, cede anche la quinta piazza ad Hamilton seguito da Webber.non ha bisogno di ricordare via radio al muretto box di "non disturbare", perché la cavalcata verso il traguardo ormai è perfetta e decisiva. Il finlandesee si candida di diritto come pretendente al titolo mondiale.gestisce e conquista il secondo posto, dopo una gara perfetta, corsa a suon di giri veloci. E' quindiche passa terzo sotto la bandiera a scacchi, consapevole che la concorrenza è più che mai agguerrita. Il tedesco si guarda anche alle spalle, vedendo4°, mentreporta la Mercedes in quinta piazza. Lewis è consapevole di avere tanto lavoro da fare, ma sorride guardando ladi Button in crisi al 9° posto. Sul podio la festa con lo spumante è tutta per Kimi, visibilmente provato, ma sempre "Iceman" nell'animo e nelle dichiarazioni nonostante un primo centro sorprendente.