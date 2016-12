Massa: "Ho una fortuna gigante"

- Dopo un testacoda da brivido nel Q1 spiega: "E' stata una qualifica molto strana, ma ho avuto una fortuna gigante. Non ho mai sbattuto cosi forte dove poi ho potuto continuare, in tutta la mia carriera. Sono stato molto fortunato e sono contento di essere ancora qui a giocarmi la qualifica. Ho avuto tanta tanta fortuna, anche per come ho colpito le barriere. E' vero che la Ferrari è robusta, ma è stata più che altro fortuna".

Sperava invece in una qualifica definitivamente congelata al Q1 , il Team Principal Ferrari,, che commenta a caldo: "Visto il meteo, era abbastanza chiaro che la situazione andava peggiorando. Adesso bisogna restare concentrati perché saranno qualifiche in condizioni diverse. L'avevamo previsto, in condizioni così diventa tutto un terno al lotto. Adesso resettiamo questa serata e prepariamoci per domenica, sarà una giornata abbastanza lunga. Sarebbe stato ancora meglio se avessero chiuso le qualifiche, dato che Fernando è in seconda posizione".